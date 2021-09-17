Гімн України в Москві: Болдирєв виграв чемпіонат світу зі скелелазіння в РФ – відео

Українець Данило Болдирєв завоював золото на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння в Москві. Болдирєв переміг в дисципліні "швидкість".

Наш співвітчизник показав результат 5,80 секунди в кваліфікації, а потім поліпшив його в фіналі – 5,73 секунди. Це дозволило Болдирєву обійти іспанця Еріка Ною Кардона (5,95) і завоювати перше місце.

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Цікаво відзначити, що українець міг вилетіти ще в першому раунді. Він випередив італійця Джанлуку Дзодду всього на 0,004 с.

Після цього на арені в столиці Росії зазвучав гімн України на честь перемоги нашого спортсмена.

Що відомо про досягнення Данила Болдирєва