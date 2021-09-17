Гімн України в Москві: Болдирєв виграв чемпіонат світу зі скелелазіння в РФ – відео
17 вересня 2021 , 10:56Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українець Данило Болдирєв завоював золото на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння в Москві. Болдирєв переміг в дисципліні "швидкість".
Наш співвітчизник показав результат 5,80 секунди в кваліфікації, а потім поліпшив його в фіналі – 5,73 секунди. Це дозволило Болдирєву обійти іспанця Еріка Ною Кардона (5,95) і завоювати перше місце.
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Цікаво відзначити, що українець міг вилетіти ще в першому раунді. Він випередив італійця Джанлуку Дзодду всього на 0,004 с.
Після цього на арені в столиці Росії зазвучав гімн України на честь перемоги нашого спортсмена.
Що відомо про досягнення Данила Болдирєва
- Це друге "золото" для Болдирєва на чемпіонатах світу. У 2014 році він ставав першим в цій же дисципліні.
- У 2020 році Данило став чемпіоном Європи.
- Дисципліна "швидкість" буде представлена на Олімпіаді-2024 в Парижі.