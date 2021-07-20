Лідер Евертона підозрюється в злочинах сексуального характеру проти неповнолітніх

Футболіст Евертона підозрюється в сексуальних домаганнях. Заяву про це зробила пресслужба англійського клубу.

Ім'я футболіста приховують

Йому 31 рік, але ім’я футболіста не розкривають. Як повідомили в поліції Великого Манчестера, спортсмена затримали минулого тижня.

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Передбачається, що їм може бути ісландський лідер "ірисок" Гільфі Сігурдссон. Він підходить за описом, 3 дні тому хавбек був відсутнім на спарингу проти Блекберна.

"Клуб дійсно може підтвердити, що відсторонив гравця першої команди до завершення поліцейського розслідування. Ми продовжимо надавати підтримку владі в їх розслідуваннях, на даний момент не робитимемо жодних заяв", – йдеться в заяві клубу.

Також повний 31 рік виповнилося Шеймусу Коулману і Фабіану Делфу. Офіційних підтверджень причетності до злочинів будь-кого з них поки немає.