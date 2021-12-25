Герой збірної України на Євро-2020 визначився з чемпіонатом, в якому планує продовжити кар'єру

Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик розповів про свої плани. Герой України на Євро-2020 готується до переходу в топ-чемпіонат.

Довбиком цікавилися такі клуби, як Бешикташ, італійські Торіно, Фіорентина, Сампдорія, французький Марсель, іспанський Реал Сосьєдад та низка команд німецької Бундесліги. На запитання, чи це правда, Довбик відповів, що інтерес від практично всіх перерахованих вище клубів дійсно мав місце бути.

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"Відсотків на 70-80 – це правда. Всьому свій час. Для мене буде кращим і для клубу, якщо він заробить. Вони мають розуміти, що головне не перечекати. Це не буде як минулого разу, хочемо бути підготовленими. У нас є план дій на півроку, вивчаю мову.

У якому топ-чемпіонаті хотів би грати? Мені Італія подобається. Як країна, і сам чемпіонат. Маліновський там феєрить. Цим Італія і підкуповує", – сказав Довбик.

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