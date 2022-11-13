Феєричний старт сезону: Гераскевич здобув дві нагороди на змаганнях у Канаді

Український скелетоніст Владислав Гераскевич успішно виступив на змаганнях Північноамериканського кубку. В активі нашого спортсмена дві срібні нагороди.

У канадському місті Вістлер пройшли два етапи Північноамериканського кубку зі скелетону. Україну на цих змаганнях представляв Владислав Гераскевич.

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Два медалі Гераскевича

Лідер збірної України на першому етапі здобув срібну нагороду. Владислав програв американцю Остіну Флоріну 0,3 секунди.

На другому етапі Північноамериканського кубку Гераскевич взяв реванш у Остіна. За результатами першого заїзду українець показав кращий результат. Але друга спроба виявилася не такою вдалою.

У підсумку Владислав програв 0.04 секунди переможцеві заїзду – австрійцеві Флоріану Ауеру, який був третім на першому етапі. Трійку призерів замкнув американець Остін Флорін.

Зазначимо, подіум у Вістлері став четвертим у кар’єрі Гераскевича. У листопаді 2018 року український скелетоніст здобув золото і срібло Північноамериканського кубку.

, Владислав Гераскевич – учасник двох Зимових Олімпіад. На Іграх у Пекіні український скелетоніст показав 18-й результат.

Наступні змагання зі скелетону відбуться саме у Вістлері. 24 листопада канадське місто прийматиме перший етап Кубка світу сезону 2022/23.