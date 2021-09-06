Геращенко стала другою на турнірі у Польщі, Левченко зупинилась за крок від медалі

Ірина Геращенко та Юлія Левченко взяли участь у етапі Золотого континентального туру у польській Селезії. Геращенко стала другою.

Геращенко знову серед найкращих

Обидві українки дійшли до висоти 1.91 метра. Великі труднощі на цій висоті відчула Юлія Левченко. Легкоатлетка використала відразу усі три спроби, але таки підкорила планку. Юлія перевершила свій результат 1.88, який показала на останньому етапі Діамантової ліги у Брюсселі (Бельгія).

Варте уваги Український п'єдестал: Ткачук вдруге в кар'єрі перемогла Рижикову у Польщі

Головними конкурентками українок у боротьбі за нагороди стали полячка Каміла Ліцвінко та представниця Італії Елена Валлортіґара. Висота 1.94 стала проблемною для усіх чотирьох учасниць.

Саме на цій висоті свої виступи завершили Левченко та Ліцвінко. Однак "бронзу" взяла полячка, адже за кількістю спроб виграла у Юлії. Боротьбу за перемогу продовжили лише Геращенко, яка гарантувала собі медаль, та Валлортіґара. Дівчата стрибнули на 1.94. Італійка з першої спроби взяла 1.96, а от Ірина після першої невдалої спроби вирішила перенести інші спроби на 1.98. Однак це не допомогло.

Обидві стрибунки не підкорили 1.98. Геращенко здобула "срібло" з результатом 1.94. Італійка Валлортіґара стала переможницею старту.

Трійка призерок у стрибки у висоту

Елена Валлортіґара (Італія) – 1.96 Ірина Геращенко (Україна) – 1.94 Каміла Ліцвінко (Польща) – 1.91 Юлія Левченко (Україна) – 1.91