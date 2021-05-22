Українки Геращенко та Магучіх оформили переможний дубль на турнірі в Німеччині: відео

Європейський легкоатлетичний літній сезон 2021 року поступово набирає оберти. За два дні до старту дебютного етапу Діамантової ліги, у німецькому Дессау відбувся міжнародний турнір Anhalt-2021.
Переможний дубль українок
У стрибках у висоту перемогла українка Ірина Геращенко, а чемпіонка Європи Ярослава Магучіх посіла друге місце. Обидві українки показали не найвищий результат (1.92 м). Ірина виявилася першою через меншу кількість спроб.
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Третє місце зі стрибком в 1,87 метра дісталося представниці Швейцарії Саломе Ланг.
Знаменита росіянка Марія Ласіцкене, триразова чемпіонка світу, показала лише 7-й результат (1.80 м), виступаючи під нейтральним прапором.
Стрибок Геращенко
Стрибок Магучіх