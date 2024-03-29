"Віддаю всього себе команді": Судаков – про вихід збірної України на Євро-2024

Хавбек збірної України Георгій Судаков прокоментував вихід національної команди на Євро-2024. "Синьо-жовті" у фіналі плей-оф кваліфікації здобули вольову перемогу над Ісландією.

Збірна України з футболу вийшла на чемпіонат Європи 2024. У фіналі плей-оф кваліфікації підопічні Сергія Реброва перемогли національну команду Ісландії з рахунком 2:1, пропустивши першими в ході вирішальної зустрічі.

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Судаков про перемогу над Ісландією

Півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков, який віддав дві результативну передачу, прокоментував вихід команди на Євро-2024. 21-річний автор переможних асистів щасливий через здобутий результат.

Напевно, всі емоції залишив на полі. Після гри вже тільки втома та неймовірна гордість за нашу країну, за нашу команду. Ця перемога якраз для нашої країни

Я не думаю про свої результативні дії, в першу чергу я віддаю всього себе команді. Для мене це буде, напевно, особливе Євро. Я неймовірно чекаю на нього і думаю, що у нас є всі шанси вийти з групи", – сказав Судаков.

На чемпіонаті Європи, який пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року, збірна України зіграє в одній групі з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії. У плей-оф вийдуть перші два місця, а також чотири найкращі треті місця серед шести квартетів.