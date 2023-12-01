Жахлива травма суперника Зорі: воротар на рівному місці зламав ногу без жодного контакту – відео

Кіпер Гента Поль Нарді невдало став на ліву ногу, через що отримав відкритий перелом. Цього сезону французький воротар вже не зіграє.

У четвер луганська Зоря провела передостанній матч в Лізі конференцій. Команда Юрія Коваля нічого не змогла вдіяти з бельгійським Гентом, програвши на виїзді 1:4, пише 24 канал.

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В середині другого тайму господарі були вимушені замінити воротаря. Жахливу травму отримав 29-річний француз Поль Нарді у простому епізоді.

Відео перелому Нарді:

Футболіст Гента банально вибивав м'яч в поле, але невдало став на ліву ногу. У підсумку у гравця відкритий перелом ноги, на 69 хвилині його замінили на Даві Рофа.

Немає радості від перемоги. Всі розуміють, що це щось жахливе. Поль живе спортом. Я б нікому не побажав такої травми. Наші думки всіх у Генті з ним. Нарді – суперпрофесіонал, який старанно працює над своїм тілом. З людьми, як у випадку з Полем, таке часом трапляється. Нікому не побажаєш подібного. Тепер перед ними стоїть завдання забезпечити Полю можливість продовжити професійну кар’єру якнайшвидше. Боюся, це триватиме деякий час і ми більше не побачимо його цього сезону. Подивимося, що про це думають лікарі. Я займаюся футболом понад 50 років і ніколи не бачив ногу, яка ламається без контакту або сильного удару. Це справді щось дуже рідкісне,

– заявив тренер Гента Хейн Ванхазебрук.

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Відзначимо, що перемога над Зорею гарантувала бельгійцям вихід у плей-оф Ліги конференцій. В останньому матчі на виїзді проти Маккабі Гент боротиметься за перше місце.

Бельгійців влаштує нічия. Натомість Зоря достроково завершила свій євросезон. У завершальному турі луганці спробують на позитивній ноті фінішувати у "домашній" грі проти ісландського Брейдабліка.