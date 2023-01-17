Колишній футболіст Шахтаря спричини міжнародний скандал через малюнок

Протистояння між Вірменією та Азербайджаном набрали нових обертів. І спричинив скандал футболіст Генріх Мхітарян, який свого часу виступав в Україні за донецькі Металург та Шахтар.

Генріх Мхітарян знявся у відео для клубного каналу італійського Інтера, за який він зараз виступає. Там футболіст розповідав про те, звідки він родом. У відео Мхітарян розповідає про Вірменію та її народ. І намалював карту країни.

На цей малюнок звернули увагу в Асоціації футбольних федерацій Азербайджану (АФФА). І обурилися. Адже Мхітарян зобразив карту Вірменії разом з територією Нагірного Карабаху, яку в Азербайджані вважають своєю територією.

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Тож тепер Асоціації футбольних федерацій Азербайджану має намір подати скаргу до УЄФА та Федерації футболу Італії.

Відео, в якому Мхітарян намалював карту Вірменії з Нагірним Карабахом

Варто відзначити, що це не перший "конфлікт" Мхітаряна та Азербайджану. У 2015 році, коли він виступав за дортмундську Боруссію, він не зіграв матч Ліги Європи проти Габали. А вже у 2018 році він пропустив матч Арсеналу проти Карабаху на виїзді.

У 2019 році Баку приймало фінал Ліги Європи. І за головний трофей змагалися дві лондонські команди – Челсі та Арсенал. Мхітарян не полетів з командою на фінал. Все через те, що він не зміг отримати візу для відвідин країни.

В Україні Мхітарян виступав за два клуби. Влітку 2009 року він став гравцем донецького Металурга. А вже через рік його купив Шахтар, за який він виступав до літа 2013 року. Тоді "гірники" продали його в дортмундську Боруссію. Далі в його кар'єрі були англійські Манчестер Юнайтед та Арсенал, а також італійські Рома та Інтер.