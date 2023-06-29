Підсилюються, аби відразу добре стартувати: новачок УПЛ оформив трансфер лідера Вереса

Черкаський колектив також планує відразу включитися у боротьбу в еліті українського футболу. Для цього новачку потрібні досвідчені кадри.

Геннадій Пасіч офіційно перейшов із Вереса у ЛНЗ. Та от є певні непорозуміння щодо суми компенсації за футболіста.

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Досвід потрібен команді

ЛНЗ вперше у своїй історії зміг вийти до Української Прем'єр-ліги (взагалі клуб з Черкас до цього ніколи не грав у найвищому дивізіоні місцевого футболу), тому колектив докладає усіх зусиль, аби гідно виглядати на арені посеред еліти. Таким чином, черкаський клуб оформив трансфер досвідченого лідера Вереса, який також завдяки перемозі у перехідних матчах над Металургом зміг залишитись в УПЛ (6:2). Новобранцем ЛНЗ став Геннадій Пасіч, який вирішив допомогти "виробникам насіння" гідно дебютувати в еліті українського футболу.

У Геннадія є брат-близнюк Євген Пасіч, який також свого часу виступав за Верес, проте взимку приєднався до стану Дніпра-1.

Щодо суми компенсації за футболу, то появилися певні розбіжності, оскільки Transfermarkt "малює", що футболіст перейшов до ЛНЗ задарма, а от ТаТоТаке повідомляло, що черкаський колектив виплатив Вересу 100 тисяч євро за досвідченого виконавця. Пасіч, який сміло можна зіграти крайнього захисника, або хава, підписав контракт з "виробниками насіння" на 2 роки. У минулому сезоні Геннадій провів 24 матчі з рівненський колектив, у яких забив у гол, віддав 1 асист та заробив 10 жовтих карток, одна з яких стала другою у матчі та переросла у червону.

ЛНЗ уже також підсилився лідером Металіста форвардом Максимом Прядуном, а також встиг попрощатися із 7-ма футболістами.