Шахтар у вольовому стилі переміг Генк у Лізі чемпіонів: відео

У вівторок, 3 серпня, відбувся перший матч 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, у якому бельгійський Генк приймав донецький Шахтар. Матч відбувся в Генку на стадіоні "Лумінус Арена".

Генк – Шахтар 1:2

Гол: Онуачу, 39 – Тете, 62 (пен.), Алан Патрік, 81

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Донецький клуб після літнього міжсезоння вже провів два матчі української Прем'єр-ліги, обігравши Інгулець (2:1) і Львів (3:0).

Чемпіонат Бельгії стартував одночасно з нашою першістю. Генк спочатку зіграв внічию зі Стандардом (1:1), а потім програв Остенде (3:4).

У Бельгію "помаранчево-чорні" вирушили в понеділок: тренерський штаб Шахтаря включив у заявку 24 гравця.

Матч на "Лумінус Арені" обслуговувала суддівська бригада з Греції на чолі з Тасосом Сідіропулосом. У 4-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів переможець двоматчевого протистояння Генк – Шахтар зустрінеться з переможцем дуелі Монако (Франція) – Спарта (Чехія).

Шахтар впевнено розпочав матч і лідирував по ходу першого тайму. На 19-й хвилині Додо з Тете шикарно розіграли м'яч на фланзі, але після прострілу м'яч пішов на кутовий.

У середині 45-хвилинки швидка атака Шахтаря завершилася ударом Соломона з лівого кута штрафного, і Вандервоордт перевів м'яч на кутовий.

Несподівано на 39-й хвилині Генк вийшов уперед. Іто від правого кута штрафного навісив на лінію воротарського точно на голову Онуачу, який завдав точного удару – 1:0.

Відео голу Онуачу

Після перерви Додо з правого кута штрафного від лицьової відпасував в центр на Майкона, який пробив вище воріт. Генк з відповіддю не забарився – після скидки партнера Онуачу пробив з розвороту метрів з семи – Трубін в падінні відбив м'яч перед собою, і "гірники" вибили.

На 62-й хвилині Муньос збив Педрінью в штрафній і заробив пенальті у власні ворота. Шахтар відмінно скористався своєю можливістю – Тете пробив у правий кут, і м'яч опинився у воротах, хоч Вандервоордт ледь не відбив м'яч.

Відео голу Тете

Наприкінці матчу Шахтар у вольовому стилі вирвав перемогу. На 81-й хвилині Марлос зробив класний закид на хід Ісмаїлі, той виконав скидку до воротарського, і Патрік відправив м'яч у ворота.

У підсумку, Шахтар перед другим матчем має перевагу в один гол. Матч-відповідь запланований на 10 серпня у Києві.

Генк – Шахтар відеоогляд