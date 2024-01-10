Мати померла за чотири роки до народження: ексгравець з чемпіонату Росії вляпався у скандал

Гелор Кенга продовжує грати під фіктивними документами за сербську Црвену Звезду. Згідно з ними, футболіст народився на кілька років пізніше, ніж померла його мати.

Африканських футболістів нерідко звинувачують у махінаціях із паспортними даними. Популярною практикою на цьому континенті є підміна віку, щоб легше було продати начебто молодого гравця.

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Дика історія трапилась із півзахисником збірної Габону Гелором Кангою. Ще у 2021 році федерація футболу ДР Конго опублікувала начебто справжні документи футболіста, які підтверджують, що він конголезець.

Згідно з ними хавбека насправді звуть Кіаку Кіангана і він народився у 1985 році в Кіншасі. У футбольних же документах значиться, що Гелор з'явився на світ у 1990 році в Габоні.

Зазначається, що підміна документів сталась у 2005 році, коли Канга підписав свій перший професійний контракт із габонським Мангаспортом. Тепер же з'явились нові деталі у справі.

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Виявляється, що мати Гелора померла ще у 1986 році, тобто за чотири роки до його народження по документах. Що цікаво, африканська конфедерація не застосовує санкції до футболіста і той продовжує виступи за збірну Габону.

Відзначимо, що за свою кар'єру начебто 33-річний гравець виступав за російський Ростов з 2013 по 2016 роки, а пізніше – за празьку Спарту. Наразі він є футболісто Црвени Звезди з Сербії. Цього сезону він навіть виступав за неї в Лізі чемпіонів, а загалом у кампанії 2023-2024 оформив 3 голи та шість асистів у 15-ти матчах.