"Газпром" може стати спонсором сплітського Хайдука. Російська компанія спробує привабити найтитулованіший клуб Хорватії великими грошима.

"Газпром" готовий вливати солідні гроші у хорватський колектив. Російська компанія може надати Хайдуку 30 мільйонів євро для оформлення одразу трьох топових трансферів, серед яких може з'явитись 34-річний півзахисник збірної Хорватії та Тоттенхема Іван Перішич.

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Ще одна "жертва" кривавих грошей

Компанія країни-агресора може переконати Хайдук за рахунок щедрих фінансових пропозицій. Також "Газпром" хоче зробити із сплітського клубу найкращу команду Хорватії. Хоча цей клуб і так є одним із найбільш титулованих у країні.

Хайдук може піти по стопах турецьких клубів Фенербахче та Бешикташа, які не вбачають у співпраці з російським спонсором нічого кримінального та поганого.

У минулому сезоні-2022/2023 Хайдук став віцечемпіоном Хорватії, поступившись лише чемпіону загребському Динамо. Різниця склала 10 балів на користь переможця чемпіонату. Востаннє Хайдук був чемпіоном країни у сезоні-2004/2005.

Вже 15 липня Хайдук зіграє проти Динамо Загреб у фіналі Суперкубка країни.

Цікаво, що свого часу за цей хорватський клуб виступав український нападник Артем Мілевський. Було це вже у сезоні-2015/2016. Колишній форвард провів у футболці Хайдука 27 матчів, у яких відзначився 3 голами та 6 асистами. Також заробив 9 жовтих карток.