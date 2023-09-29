Шведський боксер відмовився тиснути руку росіянину, якого Усик побив у Москві: відео дуелі

Отто Валлін вирішив проігнорувати протягнуту руку від Мурата Гассієва. Суперники за свою кар'єру програли лише по разу – від Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відповідно.

Цієї суботи, 30 вересня, у світі боксу пройде кілька цікавих поєдинків. В одному із них шведський спортсмен Отто Валлін протистоятиме російському вірменину Мурату Гассієву.

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Не потис руку росіянину

Бій пройде в турецькій Анталії і у ньому буде розіграний регіональний пояс WBA у надважкій вазі. Напередодні зустрічі боксери провели дуель поглядів.

Протривала вона недовго. Коли Гассієв подав руку Валліну, той усміхнувся і відмовився її тиснути. Одразу після цього Мурат відвів очі від опонента.

Відео дуелі поглядів Гассієва та Валліна:

Хто такі Гассієв та Валлін

Відзначимо, що Гассієв є уродженцем Росії, оскільки народився у Владикавказі. Довгий час він виступав під прапором країни-терористки, але на початку цього року отримав вірменське громадянство.

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За свою кар'єру Мурат провів 32 поєдинки, з яких виграв 30. Ще один завершився внічию, а єдиної поразки росіянин зазнав у 2018 році від українця Олександра Усика.

Що стосується Валліна, то у його біографії значиться 27 боїв. З них Отто виграв 25, один раз завершив внічию та програв Тайсону Ф'юрі у 2019-му.