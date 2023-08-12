Рекордний трансфер "пивоварів" у історії: Кейн офіційно став гравцем Баварії – відео презентації
Джерело:Баварія
Сага з трансфером англійського футболіста все ж добігла до свого кінця. Мюнхенський колектив зміг вирвати нападника із "кігтів" Тоттенхема.
Гаррі Кейн офіційно став гравцем Баварії. "Пивовари", як і очікувалось, віддали круглу суму за маститого форварда.
Варте уваги Викидають за двері: тренер Марселя підтвердив чутки про відхід Маліновського
"Леді та джентельмени, займіть ваші місця"
Мюнхенський колектив оформив свій найдорожчий трансфер у історії клубу. Баварії після саги, яка тривала місяць, все ж далося під силу реалізувати перехід Гаррі Кейна. Чемпіона Німеччини віддав за англійського форварда 100 мільйонів євро плюс 20 мільойнів бонусних (раніше платили 80 мільйонів за Люку Ернандеса). Таку суму "пивовари" вперше віддали за футболіста, тому "Ураган" уже написав історію в Мюнхені.
Кейн після підписання контракту / інстаграм БаваріїДо речі. Для Тоттенхема трансфер Кейна став другим найдорожчим продажем в історії. Раніше "шпори" відпустили Гарета Бейла у мадридський Реал за 101 мільйон євро.
Сторони узгодили контракт на 4 сезони, тобто до 2027-го року. Також варто відзначити, що Гаррі виступатиме у стані "пивоварів" під 9-им номером. На дебют Кейна у футболці Баварії можна очікувати уже 12-го серпня, оскільки ввечері мюнхенський колектив зійдеться у поєдинку за Суперкубок Німеччини з РБ Лейпциг, що стане першим офіційним матчем сезону для обох команд. Варто відзначити, що Баварія вирішила влаштувати "Урагану" помпезну презентацію.
Відео представлення Кейна:
Виступи Гаррі Кейна
- Англійський форвард практично усе своє футбольне життя провів у кольорах лондонського Тоттенхема, інколи переїжджаючи у інші клуби на правах оренди (Лестер, Норвіч, Мілволл). Варто відзначити, що Кейн міг стати вихованцем іншого лондонського клубу Арсенала, проте там юного Гаррі забракували, сказавши, що у хлопця зайва вага та він не має задатків для футболу.
- За "шпорів" Кейн провів 435 матчі, в яких забив 280 голів та віддав 64 асисти. Завдяки своїй нереальній результативності "ураган" вийшов на друге місце серед бомбардирів за усю історію АПЛ (213 голів), поступаючись Алану Ширеру, в якого 260 голів на рахунку.
- Не дивлячись на свої результати та час проведений у Тоттенхемі, Гаррі ніколи не вигравав жодного титулу з лондонцями. Кейн у стані "шпорів" найближче був до трофею тоді, коли виходив у фінал ЛЧ сезону 2018/2019, проте там Тоттенхем поступився Ліверпулю (0:2).