Подарував надію: Кейн забив у ворота Франції та зрівнявся з Руні за голами за збірну – відео

Нападник збірної Англії з футболу Гаррі Кейн зрівнявся за кількістю голів з найкращим бомбардиром команди Вейном Руні. І втратив можливість вийти на перше місце.

У матчі чвертьфіналу ЧС-2022 зустрічалися збірні Англії та Франції. Французи відкрили рахунок у першому таймі завдяки голу Чуамені.

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У другому таймі англійцям вдалося зрівняти рахунок. Все той же Чуамені збив у власному штрафному майданчику Сака. І арбітр призначив пенальті.

Пробивати пішов Кейн і забив. Для нього це 53-й гол за збірну Англії. За цим показником він зрівнявся з Вейном Руні.

Відео голу Кейна з пенальті

Варто відзначити, що у воротах збірної Франції стоїть одноклубник Кейна по англійському Тоттенхему Уго Льоріс.

Вже наприкінці зустрічі Кейн мав можливість не лише зрівнятися з Руні, але й вийти на перше місце списку бомбардирів. І знову Англія заробила право на пенальті. Але цього разу Кейн не забив – пробив вище воріт. На той час англійці вже програвали, адже перед тим свій черговий гол забив Олів'є Жиру, який є найкращим бомбардиром збірної Франції в історії.