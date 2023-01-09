Кривдник України оголосив про закінчення кар'єри футболіста: він вигравав Лігу чемпіонів в Києві

Футболіст збірної Уельсу Гарет Бейл оголосив про закінчення професійної кар'єри. Йому лише 33 роки.

Про своє рішення закінчити професійну кар'єру Гарет Бейл оголосив у соцмережах.

"Після ретельного та вдумливого розгляду я оголошую про свій негайний відхід з клубного та міжнародного футболу. Мені неймовірно пощастило, що я здійснив свою мрію займатися спортом, який люблю. Це справді подарувало мені одні з найкращих моментів мого життя", – написав Бейл.

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Він також подякував усім клубам, футболістам та тренерам, з якими йому довелося співпрацювати весь цей час.

Гарет Бейл: рекордний трансфер, любитель гольфу, тріумф в Києві та кривдник України

Професійну кар'єру Бейл розпочав в англійському Саутгемптоні. Він був вихованцем однієї з академій клубу, отримавши шанс стати гравцем основної команди. Але за основу "святих" провів лише один сезон, після чого був викуплений Тоттенхемом. І за цю команду виступав з 2007 до 2013 року.

1 вересня 2013 року Бейл перейшов до мадридського Реала за 101 мільйон євро. Це був найдорожчий перехід футболіста на той час. Станом на початок 2023 року він на 12-у місці серед найдорожчих трансферів в історії футболу.

У складі Реала Бейл тричі став чемпіоном Іспанії та п'ять разів виграв Лігу чемпіонів. Саме завдяки йому Реал виграв третій поспіль раз Лігу чемпіонів в сезоні 2017/2018, коли 26 травня у фіналі в Києві обіграв англійський Ліверпуль. Бейл в цьому матчі вийшов на заміну, а за три хвилини забив перший гол, вивівши Реал вперед в рахунку. Згодом він оформив дубль, встановивши остаточний результат матчу.

Але в Реалі не завжди у Бейла все було гаразд. За час, який він провів у Мадриді, він так і не вивчив іспанську мову. І в нього постійно виникали конфлікти з тренерським штабом, особливо щодо його захоплення гольфом. Дійшло до того, що Бейл навіть після матчу збірної сфотографувався з прапором Уельсу, на якому був напис "Уельс. Гольф. Мадрид. У такому порядку", чим викликав шквал критики зі сторони вболівальників Реала.

В Реалі неодноразово намагалися позбутися гравця, але на заваді стояли чималі фінансові вимоги Бейла. Один раз його відправили в оренду в той же Тоттенхем, але і там йому не вдалося як слід "перезапустити" свою кар'єру. І лише влітку 2022 року Бейл покинув Реал, підписавши контракт з футбольним клубом Лос-Анджелес, з яким виграв Кубок МЛС.

Загалом за свою кар'єру Бейл провів 665 матчів, в яких забив 226 голів та віддав 161 результативну передачу.

Саме Бейл не пустив збірну України на ЧС-2022. Україна та Уельс грали у фіналі кваліфікації на Мундіаль. І переможець матчу отримував путівку на турнір. Все вирішив єдиний гол, який було забито в першому таймі. Після удару Бейла та рикошету від Ярмоленка м'яч залетів у ворота "синьо-жовтих". Спочатку цей гол записали на Бейла, але згодом переписали як автогол Ярмоленка. Так збірна Уельсу вперше за 64 роки вийшла на чемпіонат світу.