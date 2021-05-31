Українка Костюк здійснила сенсацію на Ролан Гаррос, перемігши 13 ракетку світу

Українська тенісистка Марта Костюк обіграла іспанку Гарбінє Мугурусу у першому колі Відкритого чемпіонату Францї (Ролан Гаррос). Рахунок зустрічі 6:1, 6:4.

Гарбіньє Мугурусу – Марта Костюк 0:2 (1:6, 4:6)

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Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Українка виконала 5 ейсів, допустила 6 подвійних помилок і реалізувала 4 з 11 брейкпоінтів.

У другому сеті іспанка вела в рахунку – 3:1, але Марта у відповідь виграла чотири гейми поспіль. Правда, виграючи 5:3 Костюк упустила матч-бол, але вже в наступному геймі на своїй подачі перемогла.