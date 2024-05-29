Наступник Хаві: чемпіон світу офіційно очолив Барселону

У середу, 29 травня, каталонська Барселона оголосила нового головного тренера команди. Наступником Хаві став Ганс-Дітер Флік.

Останнім місцем роботи німецького наставника була збірна Німеччини, яку він очолював із серпня 2021-го по вересень 2023-го року. На чолі "бундестім" провів 25 поєдинків.

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Повернення до клубної роботи

Тепер Ганс-Дітер Флік повернувся до роботи на клубному рівні. 1 липня 2024-го року німецький спеціаліст розпочне роботу із "блаугранас".

Контракт сторін підписаний до кінця червня 2026-го року.

Відео презентації Гансі-Дітера Фліка

Відзначимо, що Барселоні не вдалось поборотись за чемпіонство Ла Ліги-2023/2024, посівши 2-ге місце у турнірній таблиці (85 балів). Каталонський клуб закінчив сезон без жодного трофея. Хаві ж покинув команду після 3-х сезонів у Барселоні (очолював із листопада 2021-го).

Що відомо про тренерську діяльність Ганс-Дітера Фліка