Ганьба цьому дурному хлопцеві, – Бех-Романчук про провокаційний символ на формі гімнаста з Росії

Марина Бех-Романчук прокоментувала скандальну форму російського гімнаста Івана Куляка. Атлет замінив прапор своєї країни на літеру Z.

Бех-Романчук: Мізків, мабуть, тільки на це й вистачило

Найкраща стрибунка у довжину з України Марина Бех-Романчук не змогла оминути увагою вчинок 20-річного російського гімнаста. Іван Куляк відзначився безглуздою поведінкою.

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Російський атлет став другим на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Катарі. Кращий за Куляка став українець Ілля Ковтун. Все на своїх місцях.

Однак все б нічого, якби російський гімнаст не наклеїв на місці прапора Росії на свою форму літеру Z. Відзначимо, що саме ця літера зображена на військовій техніці російських окупантів, які вдерлись в Україну.

Українська легкоатлетка прокоментувала це на своїй сторінці в інстаграмі. Бех-Романчук виклала та сторіс фото росіянина та вщент розбила таку дурість спортсмена з Росії.

А потім говоритимуть, що спорт поза політикою. Ганьба цьому дурному хлопцеві. Мізків, мабуть, тільки на це й вистачило,

– написала легкоатлетка.

Ще 5 лютого цю тему першим підійняв український спортивний гімнаст Олег Верняєв. Він написав про цю провокацію у своїх соцмережах.

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