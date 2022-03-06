Ганьба цьому дурному хлопцеві, – Бех-Романчук про провокаційний символ на формі гімнаста з Росії
Джерело:інстаграм Марини Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук прокоментувала скандальну форму російського гімнаста Івана Куляка. Атлет замінив прапор своєї країни на літеру Z.
Бех-Романчук: Мізків, мабуть, тільки на це й вистачило
Найкраща стрибунка у довжину з України Марина Бех-Романчук не змогла оминути увагою вчинок 20-річного російського гімнаста. Іван Куляк відзначився безглуздою поведінкою.
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Російський атлет став другим на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Катарі. Кращий за Куляка став українець Ілля Ковтун. Все на своїх місцях.
Однак все б нічого, якби російський гімнаст не наклеїв на місці прапора Росії на свою форму літеру Z. Відзначимо, що саме ця літера зображена на військовій техніці російських окупантів, які вдерлись в Україну.
Українська легкоатлетка прокоментувала це на своїй сторінці в інстаграмі. Бех-Романчук виклала та сторіс фото росіянина та вщент розбила таку дурість спортсмена з Росії.
А потім говоритимуть, що спорт поза політикою. Ганьба цьому дурному хлопцеві. Мізків, мабуть, тільки на це й вистачило,
– написала легкоатлетка.
Ще 5 лютого цю тему першим підійняв український спортивний гімнаст Олег Верняєв. Він написав про цю провокацію у своїх соцмережах.
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