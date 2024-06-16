Інцидент у Гамбурзі: поліція перед матчем Євро підстрелила чоловіка, який погрожував фанатам
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Напередодні матчу Польща – Нідерланди поліція у Гамбурзі затримала чоловіка, який провокував інцидент. Він погрожував уболівальникам киркою та коктейлем Молотова.
У неділю, 16 червня, в межах третього ігрового дня Євро-2024 у матчі зустрілися національні збірні Польщі та Нідерландів. Однак напередодні матчу у Гамбурзі стався інцидент, де невідомий чоловік погрожував футбольним вболівальникам.
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Що сталося у Гамбурзі
Напередодні матчу з Польщею, близько 40 тисяч вболівальників збірної Нідерландів організували марш. Приблизно о 12:30 за місцевим часом з'явився чоловік з киркою та коктейлем Молотова, який почав погрожувати футбольним шанувальникам та місцевій поліції.
Поліцейським довелося відкрити вогонь по чоловіку. Його підстрелили в ногу, травмувавши. Зараз йому надають медичну допомогу.
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Відзначимо, що напередодні та на час Євро-2024 Німеччина ввела посилені заходи безпеки на кордонах та всередині країни.