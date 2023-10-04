Турки перестріляли "манкуніанців": Галатасарай у гольовій зустрічі сенсаційно переміг МЮ – відео

Турецький колектив здобув дуже важливу перемогу. А от англійці допоки не знають, що таке набирати бали в нинішній ЛЧ.

Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3 (група A)

Голи: Гейлунд, 17, 67 – Заха, 23, Актюркоглу, 71, Ікарді, 81

Манчестер Юнайтед та Галатасарай провели зустріч в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів, переможцями з якої сенсаційно вийшли турки. "Червоні дияволи" негативно дивують, пише 24 Канал.

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Із лідера в аутсайдери

Група А, яку сформував стандартний набір команд в ЛЧ (де є два явні фаворити та команди, які можуть "покусатись"), обіцяє бути надзвичайно цікавою. Діло в тому, що команди квартету поки проводять дуже рівноцінні та гольові поєдинки, які точно можуть подарувати емоції навіть пересічному вболівальнику. Та от Манчестер Юнайтед допоки складно потішити власних фанів.

"Манкуніанці" програли у першому турі Баварії, що ще не так критично, та от на "Олд Траффорд", який називають "Театром Мрії", у провідних ролях були не господарі поля, а гості. МЮ прекрасно розпочав гру, та запальні турки у всій красі продемонстрували свій характер ще у першому таймі, а у другій половині зустрічі взагалі зварили "червоних дияволів" у їхньому ж казані. До того ж на 77-ій хвилині англійці взагалі залишились в меншості, оскільки червону картку отримав Каземіро.

Цікаво, що автори голів у двох командах за статусом є кардинально різні. В Манчестер Юнайтед відзначався талановитий Гейлунд, який оформив дубль (хоча міг і хет-трик, проте арбітр не зарахував один його гол через положення поза грою), а от в Галатасараї – "збитті пілоти", такі, як колишній гравець МЮ Заха, а також Ікарді.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, Галатасарай вискочив на другу сходинку завдяки сенсаційній перемозі (4 бали). Манчестер Юнайтед ж допоки не здобув жодного балу в нинішній кампанії, опустившись на почесну останню сходинку. В паралельній зустрічі групи Баварія (6 пунктів) у складному матчі здолала Копенгагнен (1 очко).