Біжи кролику, біжи, – Ф'юрі зухвало звернувся до Усика під час тренування: відео

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. За нього змагатимуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Наразі боксери перебувають у тренувальних таборах. Вони готуються в закритому режимі й лише періодично діляться інформацією з уболівальниками, які з нетерпінням чекають на "бій століття".

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Типовий Ф'юрі

Останнім часом Тайсон Ф'юрі змінив свою зневажливу риторику щодо Олександра Усика. Він заявляв, що дуже поважає українця як за його людські якості, так і професійні.

Проте надовго британця без треш-тока не вистачило. Він опублікував відео з тренування, де звернувся до українського боксера та вкотре назвав його кроликом.

Бем-бем-бем йде Ф’юрі з пістолетом, тож біжи, кролику, біжи. З Джоном Ф’юрі працюємо над силовими ударами,

– написав Ф’юрі.

Дивіться відео з тренування Тайсона Ф'юрі

Нагадаємо, що спочатку бій між боксерами мав відбутися 17 лютого, проте був перенесений через ушкодження у Тайсона Ф'юрі. Цього ж разу Олександр Усик заявив, що він точно вийде на ринг у зазначену дату, якщо не з британцем, то з будь-яким іншим претендентом, якого обере WBC.