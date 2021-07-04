Ф'юрі жорстко потролив збірну України після її вильоту з Євро-2020

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) відреагував на поразку збірної України від Англії. Чвертьфінал Євро-2020, нагадаємо, завершився з рахунком не на нашу користь 0:4.

Тайсон Ф'юрі – уродженець Англії (хоч і нащадок ірландців). Тож не дивно, що він зрадів перемозі своєї збірної та її виходу у півфінал Чемпіонату Європи.

До теми Поверніть футбол додому, – Джонсон про вихід збірної Англії у півфінал

Тайсон порівняв поразку України на Євро-2020 з побиттям Кличка

Однак це наштовхнуло боксера не на слова підтримки команді, а на доволі цинічний коментар.

Я не бачив подібного побиття України з часів Дюссельдорфа – 28 листопада 2015 року,

– написав Ф'юрі у твітері.

Того дня Тайсон Ф'юрі бився з українцем Володимиром Кличком. Після бою, на жаль, усі троє суддів за очками віддали перемогу британцю. А українець втратив усі свої чемпіонські пояси (IBF, WBA, WBO та IBO).

Не завадить нагадати, що Ф'юрі ця перемога щастя не принесла.

Невдовзі він попався на допінгу , і, як вважають ЗМІ, на кокаїновій залежності.

, і, як вважають ЗМІ, на кокаїновій залежності. Тож на кілька років втратив боксерську ліцензію, а згодом і всі чемпіонські титули.

Тільки у 2020 році Ф'юрі вдалося відвоювати титул чемпіона WBC у Деонтея Вайлдера (з другої спроби).

Утім, фанати боксу очікують матч-реванш, який має відбутися вже у липні.

Тут детальніше Ф'юрі – Уайлдер 3: гаряче промо запеклого бою – відео