З Усиком такий номер не пройде: Ф'юрі одним ударом поклав тайського боксера

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі вирішив залякати свого суперника Олександра Усика. "Циганський король" опублікував відео "спарингу" з тайським боксером.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик розпочали підготовку до реваншу. Кожен з боксерів ділиться відео з тренувального табору та змагається у дотепності.

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Потужний удар у виконанні Ф'юрі

36-річний британець записав ролик з тренування з тайськими боксерами. Один з бійців запропонував Тайсону, який стояв біля каната, продемонструвати свій удар.

Ф'юрі не відмовився та з першого разу збив з ніг тайського боксера.

"Трохи тренувань старої школи", – підписав ролик британець.

Відео удару Тайсона Ф'юрі

Нагадаємо, що бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня 2024 року. Місце поєдинку незмінне – столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. На кону стоятимуть чемпіонські пояси українця в суперважкому дивізіоні за версіями WBC, WBA, WBO та IBO.