Ф'юрі заявив, що Усик роздавить Джошуа у реванші, поставивши "хрест" на кар'єрі британця

У наступному поєдинку Олександр Усик зійдеться на ринзі проти Ентоні Джошуа. Інший британець Тайсон Ф'юрі поділився думкою щодо майбутнього реваншу.

Ф'юрі: Якщо у Джошуа вистачить яєць прийняти реванш

Тайсон Ф'юрі, який оголосив, що наступний бій стане для нього останнім, дав свій прогноз на реванш між Усиком та Джошуа. "Циганський король" стоїть на боці Олександра та вважає, що у другому поєдинку в Ентоні теж не буде шансів на перемогу.

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Він впевнений, що звитяга Усика змусить Джошуа піти на пенсію.

Я розповім вам, що і як станеться. Так би мовити, інформація з перших вуст. Якщо у Джошуа вистачить яєць прийняти реванш, то він буде просто роздавлений. І все. Вважайте, що у цьому йому кінець, його кар'єрі кінець. Три поразки. На добраніч! Молодець, тебе побив середньоваговик. Молодець, Джошуа, а тепер звільни місце!,

– сказав Ф'юрі.

Тайсон пригадав зірваний бій проти українця. А звинуватив Ф'юрі у цьому Джошуа, який не захотів поступитись місце, взявши відступні.

"Чому він не пішов на це? Через жадібність! Вони вирішили, що я піду на все, що завгодно заради бою за звання абсолютного чемпіона світу. Вирішили, що я відчайдушно цього потребую. Їхні подальші вимоги були дедалі кумеднішими – вони вимагали все більше і більше", – розповів британський боксер.

Швидше за все, що Ф'юрі так і не зустрінеться з Усиком на боксерському ринзі. Тайсон заявив, що наступний бій проти Ділліана Уайта буде останнім у його кар'єрі.

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