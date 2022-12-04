Тайсон Ф'юрі назвав ім'я наступного суперника в разі зриву бою проти Усика

"Циганський король" не впевнений, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона відбудеться. Тому на всяк випадок Тайсон анонсував бій проти тимчасового чемпіона WBC.

У суботу, 3 грудня, відбувся бій за пояс WBC у надважкій вазі. Його володар Тайсон Ф'юрі захистив титул, подолавши технічним нокаутом Дерека Чісору.

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Цей результат відкриває перед "Циганським королем" шлях до бою за звання абсолютного чемпіона із Олександром Усиком. Саме українцю належать пояси WBA, WBO та IBF.

Тим не менше, Ф'юрі допускає, що він може не домовитись із Олександром про зустріч. Сам британець вже назвав свого наступного суперника, якщо бій з Усиком зірветься.

Якщо бій з "кроликом" не відбудеться у Саудівській Аравії чи деінде, то поб’юся з Джо Джойсом наступного року на "Вемблі". Коли я не був чемпіоном, Кличко ніколи не згадував моє ім’я. Тепер я чемпіон і називаю імена наступних суперників. І я кинув виклик Джойсу. Я не маю впевненості у бої з Усиком. Чому Льюїс з Боу ніколи не побилися? Фроч та Кальзаге? Спенс та Кроуфорд? Багато поєдинків не відбулося. Це не так просто, як сказати. Здається, ми обоє хочемо цього. Сподіваюся, наступного року цей бій відбудеться,

– зазначив Тайсон.

До слова, після перемоги над Чісорою Ф'юрі викликав Усика на ринг. Тайсон висловив кілька неприємних слів на адресу українця, після чого закликав його прийняти бій.

Коли зійдуться Усик та Ф'юрі

Нагадаємо, що у серпні Усик захистив свої пояси у бої-реванші проти Ентоні Джошуа.

Ф'юрі викликав українця на бій у грудні, однак Олександр відмовився битися у 2022 році.

Саме тому Тайсон вирішив пошукати нового суперника на 3 грудня. Спочатку він викликав на бій Джошуа, але той не підписав контракт. Тому вибір пав на Чісору.

Очікується, що Усик і Ф'юрі можуть зустрітись у лютому чи березні 2023 року. Ймовірним місцем проведення називають Саудівську Аравію, де українець вдруге бився із Джошуа.

. Британець Джо Джойс є тимчасовим чемпіоном WBC. Цей титул він виборов у вересні в бою проти Джозефа Паркера. Всього на рахунку Джойса 15 перемог у 15-ти боях на професійному рівні.