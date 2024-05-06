Повага й треш-ток в одному флаконі: Ф'юрі спрогнозував початок бою з Усиком й оцінив суперника

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу. Головною подією на "Kingdom Arena" буде бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Наразі обидва спортсмени виходять на пік своєї форми. Британець уже прибув до столиці Саудівської Аравії, де поділився очікуваннями від епохальної події.

Читайте також "Король повертається до Королівства": Тайсон Ф’юрі прибув у країну проведення бою з Усиком

Жодної недооцінки з боку Ф'юрі

Володар титулу WBC зізнався, що дуже ретельно готувався у тренувальному таборі та розповів про своє ставлення до українського боксера:

Я важко тренуюсь у підготовці до Усика, роблю все, що в моїх силах. Я поважаю Усика як людину, адже він вірянин і сім’янин, як і я сам. Тому я поважаю це більше, ніж будь-яке інше боксерське досягнення.

Також Ф'юрі заявив, що безперечно поважає й результати українця безпосередньо на ринзі, адже Усик був олімпійським чемпіоном, абсолютом у крузервейті та є об’єднаним чемпіоном.

"Ви маєте поважати такі досягнення. Я не б’юся з хлопцями, у яких рекорд 14-11. Я зустрічаюся з бійцями, яких називають The Real Deal. Хоча The Real Deal – це Холіфілд. Тож я готовий до цього виклику", – сказав Ф’юрі.

Попри повагу, британець у притаманному собі самовпевненому стилі спрогнозував початок бою.

Що станеться у першому раунді? Побачите, як Кролик тікає. Тікай, Кролику, тікай. І я буду бам-бам-бам, буду тим, хто зробить пиріг з кролятини. Але він може й піти агресивно на мене. Хто знає? Це бокс. Дізнаємося 18 травня,

– сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, що переможець бою стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій ваговій категорії в епоху чотирьох поясів. За умовами контракту, між боксерами також має відбутися реванш.