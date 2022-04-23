Ф'юрі та Уайт провели кумедну дуель поглядів, обмінявшись кепками: відео з Лондона
Джерело:твітер BT Sport Boxing
У суботу, 23 квітня прихильники боксу будуть насолоджуватись боєм між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Уайтом. Напередодні поєдинку боксери взяли участь у зважуванні та дуелі поглядів.
Кепкування на дуелі поглядів
У Лондоні Тайсон Ф'юрі та Ділліан Уайт зійдуться у титульному поєдинку за пояс чемпіона світу за версією WBC. Перед цим боксери прийшли на традиційну процедуру зважування, де своєю поведінкою підійняли настрій присутнім.
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Ф'юрі та Уайт перекинулись декількома словами, але розмова не переросла у сутичку. Боксери навпаки поводились доволі кумедно на дуелі поглядів. "Циганський король" постійно ставав на пальці, щоб здаватись ще більшим, хоча він і так значно вищий за свого суперника. Ділліан відповів опоненту тролінгом.
Наприкінці боксери обмінялись кепками.
Чинний чемпіон Ф'юрі підійшов до бою з вагою 119,7 кілограма, а Уайт – 114,7.
Відео дуелі поглядів
Напередодні поєдинку Ф'юрі заявив, що цей двобій стане останнім у його кар'єрі. Бій Тайсона з Олександром Усиком не буде.
Цікаво, що зустріч Ф'юрі – Уайт особисто відвідає команда українського боксера у складі промоутера Олександра Красюка та менеджера Егіса Клімаса.