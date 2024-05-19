Ф'юрі поцілував Усика після бою за абсолют: кумедне відео

Тайсон Ф'юрі отримав свою першу поразку у професійній кар'єрі. Кривдником "Циганського короля" став Олександр Усик.

Поєдинок тривав 12 раундів, хоча міг закінчитись ще у 9-у, коли Ф'юрі побував у нокдауні. Лише канати та гонг врятували британця від нокауту. Тому все вирішували суддівські записки, які були на користь українця за роздільним рішенням рефері, повідомляє 24 Канал.

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Сімейна атмосфера на ринзі після бою

Після фінального раунду Тайсон наче родич поцілував Олександра у голову. Боксери обійнялись та розійшлись до своїх кутах рингу.

Як Ф'юрі поцілував Усика після бою

Хоч Тайсон і не погодився із рішенням суддів, але не став розганяти скандалу. Тайсон чекає реваншу, який повинен відбутись у жовтні 2024-го року.

Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті вперше із 1999-го року, коли цим званням володів Леннокс Льюїс. Олександр зворушливо звернувся до батька після перемоги. Після поєдинку був інсайд, що в Олександра є підозра на перелом щелепи, тому поїхав у лікарню, але українець таки прийшов на пресконференцію.