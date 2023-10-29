"Жадібне пузо", а що з впевненістю: Ф'юрі зустрівся Усиком на ринзі після бою з Нганну

Тайсон Ф'юрі провів виставковий бій із Френсісом Нганну. Уболівальники ледь наживо не побачили сенсаційну поразку "Жадібного пуза".

У третьому із 10-ти можливих раундів "Циганський король" несподівано побував у нокдауні, але із здивованим обличчям підійнявся та продовжив поєдинок. Яке пізніше зізнався Тайсон Ф'юрі, що такого падіння було поза сценарієм зустрічі.

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Словесна дуель Усика та Ф'юрі після бою з Нганну

Однак судді вирішили, що звитяг тієї ночі повинна бути за Тайсоном. Але це перемога, якою Ф'юрі не може похизуватись. Лише за роздільним рішенням "Жадібне пузо" тріумфувало над Френсісом Нганну, який був близьким до сенсації – 96:93, 95:94 та 94:95. Пояс WBC залишився у Тайсона, адже бій не був титульним, а мав більше виставковий характер.

За цією не надто переконливою перемогою Ф'юрі уважно стежив Олександр Усик, який приїхав у Саудівську Аравію, аби побувати у рингсайді поєдинку свого наступного суперника.

Після оголошення результатів українець очікувано підійнявся на ринг, де перекинувся декількома словами із британцем, який був у не найкращому настрої. Боксери провели імпровізовану дуель поглядів, яка минула без провокацій зі сторони Ф'юрі.

Першим слово взяв Тайсон, який запропонував Усику, якого назвав братом, провести бій за абсолют у хевівейті в Саудівській Аравії.

На що отримав сміливу відповідь від українця: "Давай. Неймовірно".

Після чого Тайсон заговорив про ймовірну дату бою. Мова йде про 23 грудня. Щоправда, офіційно про це ще досі не оголосили. Раніше повідомлялось, що все залежить від стану здоров'я британця після бою з Нганну.

Чи буде це 23 грудня – не залежить від мене. Давай зараз, якщо хочеш. Ці хлопці з усім розберуться, це гарантовано буде наш наступний бій,

– сказав Ф'юрі у бік Усика.

Олександр ж відповів на пропозицію британця у коментарі журналісту.

Побачимося 23 грудня. Я готовий битися. Я пішов спати,

– відповів український чемпіон світу.

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Відзначимо, що для звання абсолютного чемпіона світу Усику бракує лише одного пояса WBC. Якраз ним володіє "Циганський король".