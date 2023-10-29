Роналду відвідав бій Ф'юрі та мало не побачив сенсаційну перемогу Нганну: зіркове відео

У ніч із 28-го на 29-те жовтня Тайсон Ф'юрі провів бійцівське шоу за правилами боксу проти Френсіса Нганну. "Циганський король" ледь не був побитий колишнім чемпіоном UFC.

Поєдинок тривав усі заплановані 10 раундів, але міг закінчитись і швидше. У третьому раунді Тайсон Ф'юрі несподівано побував у нокдауні. Неозброєним оком на обличчі "Циганського короля" читалось здивування після такого удару від Френсіса Нганну.

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Зіркові гості на трибунах бійцівського шоу

"Жадібне пузо" святкувало перемогу лише за роздільним рішенням суддів – 96:93, 95:94 та 94:95.

Серед гостей поєдинку, який відбувся у Саудівському Ер-Ріяді, був не лише український чемпіон світу Олександр Усик, який після бою з'явився на ринзі, провівши дуель поглядів із Ф'юрі та перекинувшись декількома фразами із британцем.

Також серед зірок був присутній капітан та форвард саудівського Аль-Насрі Кріштіану Роналду. Футболіст відвідав бійцівське шоу у компанії своєї коханої Джорджини Родрігес. Пара, як завжди, мала приголомшливий вигляд.

Вже безпосередньо біля рингу Роналду із коханою зайняв місце перед нашим Олександром Усиком.

Роналду відвідав бій Ф'юрі – Нганну: дивіться відео

Роналду дивився бій поруч із Усиком: дивіться відео

Відзначимо, що Роналду взяв участь у зйомці промо бою та навіть провів імпровізовану дуель поглядів із Тайсоном.

Цікаво, що 28 жовтня Аль-Наср зіграв на виїзді проти Аль-Фейха, у якому здобув перемогу 1:3. Роналду вийшов у старті гостей, але не забивав. Проте, віддав гольову передачу у першому взятті воріт суперника. Кріштіану зняли з гри вже аж у компенсований до поєдинку час.