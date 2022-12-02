Дерек спробує нокаутувати мене, я спробую нокаутувати його, – Ф'юрі перед фіналом трилогії

Вже у суботу, 3 грудня, прихильники боксу побачать повернення на ринг балакучого Тайсона Ф'юрі. Суперником Ф'юрі буде його ж земляк Дерек Чісора.

Ф'юрі запевняє, що у нього немає недооцінки суперника, він підходить до фіналу трилогії проти Чісори з повагою до Дерека. Тайсон наголосив, що він та його опонент спробують закінчити майбутній бій нокаутом.

Варто дізнатись Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора: коли та де дивитись фінал трилогії

Ф'юрі: Я вийду у ринг на справжній бій

Я вийду у ринг на справжній бій. У гонці двох коней нікого не можна недооцінювати, бо будь-якої миті все може піти не так. Я добре тренувався та підходжу до бою з повагою до суперника. Дерек спробує нокаутувати мене, я спробую нокаутувати його. У боях супертяжів завжди є ризик, і Чісора буде так само налаштований на битву, як і я,

– сказав Ф'юрі

Це буде третя зустріч Ф'юрі та Чісори. Тайсон двічі перемагав у 2011-му та 2014-му роках.