Репетиція перед поєдинком з Усиком: відео найкращих моментів бою Ф'юрі – Чісора

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відстояв пояс WBC у поєдинку проти Дерека Чісори. Дивимося найкращі моменти цього чемпіонського поєдинку.

У ніч з 3 на 4 грудня у Лондоні відбувся поєдинок суперважкого дивізіону між володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі та ветераном Дереком Чісорою.

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Скандальний британець домінував на рингу протягом поєдинку. 38-річний Чісора нічого не міг запропонувати своєму візаві. Як підсумок – рефері зупинив одностороннє побиття ветерана в 10 раунді.

Відео найкращих моментів бою Ф'юрі – Чісора

Таким чином Ф'юрі втретє переміг Чісору та відстояв пояс WBC. Тепер нічого не має завадити організувати довгоочікуваний поєдинок за звання абсолютного чемпіону королівського дивізіону. На поєдинку Ф'юрі – Чісора був присутній Олександр Усик разом зі своєю командою, тож найближчими днями очікуємо новин, щодо майбутнього мегафайту.