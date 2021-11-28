Футзалістка збірної України забила красень-гол п'яткою у Кувейті: відео моменту
Джерело:інстаграм Юлії Форсюк
Футзалістка збірної України Юлія Форсюк продовжує вражати ворота суперниць у Кувейту. Гравчиня відзначилась красивим голом чемпіонаті.
Філігранний гол українки
Відразу дві українки виступають за Аль-Кувейт – Юлія Форсюк та Ксенія Гриценко. Обидві ще раніше приїхали у цю екзотичну країну, щоб підіймати рівень футзалу.
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Форсюк забила один із голів у черговому турі чемпіонату. Її взяття воріт стало "вишенькою на торті" у цьому матчі. Юлія сама розпочала атаку, віддавши елегантний пас п'яткою на Гриценко. Ксенія відправила м'яч на вільну партнерку по команді.
Та у відповідь закинула м'яч у штрафний суперника, адресатом передачі стала Форсюк. Вона майстерним ударом п'яткою прошила сітку воріт опоненток.
У підсумку – 2:4 перемога Аль-Кувейту. Українські футзалістки допомогли команді здобути черговий позитивний результат.
Відео голу
- Відзначимо, що Форсюк та Гриценко зіграли у синьо-жовтій футболці в основному раунді Євро-2022. Футзалістки допомогли збірній України пробитись у "Фінал чотирьох".
- Форсюк була капітаном команди. На двох дівчата забили три голи у ворота суперниць.