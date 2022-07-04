Футбольний журналіст Олег Ящук, який зник у Лисичанському напрямку, вийшов на зв'язок

У неділю, 3 липня, спортивну спільноту України сколихнула неприємна звістка. Повідомили, що зник футбольний журналіст Олег Ящук, який воює у складі ЗСУ біля Лисичанська.

З журналістом все гаразд

Сестра Олега повідомила, що він вийшов на зв'язок. Вона запевняє, що з Ящуком все гаразд.

До теми Біля Лисичанська зник футбольний журналіст Олег Ящук, який воює у складі ЗСУ

Олег Ящук вже декілька років працює журналістом програми "Футбольний формат", яка виходить на телеканалі "Еспресо". Після початку повномасштабної агресії Росії пішов у Збройні Сили України.

Ящук знаходиться на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воював поблизу Сіверська та Лисичанська.

29 червня рідні та друзі журналіста втратили з ним зв'язок.

Яка ситуація у Лисичанську

Збройні Сили України відійшли з Лисичанська для уникнення значних втрат. Водночас українські захисники наголосили: вони обов'язково повернуться у місто й звільнять його.

За словами президента Володимира Зеленського, зараз на Донбасі зосереджено найбільшу вогневу потугу росіян. Зброя наших партнерів відіграє велику роль, але є й інші фактори, завдяки яким ми обов'язково переможемо у війні.