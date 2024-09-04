На футбольній мапі України стане на один клуб менше: хто вирішив знятися з турніру

Змагання у Першій лізі України з футболу продовжаться в неповному складі. Хуст вже після трьох зіграних матчів у чемпіонаті вирішив припинити свої виступи.

У четвер, 5 вересня, закарпатський клуб мав вдома приймати харківський Металіст. Напередодні з'явилися чутки, що цього не станеться й дану інформацію підтвердив головний тренер Хуста.

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Причина зняття клубу з Першої ліги

Володимир Циткін заявив, що клуб призупиняє виступи на професійному рівні. Рішення про розпуск команди 3 вересня прийняв президент Хуста:

"Так, мені вчора клубне керівництво повідомило, що через фінансову скруту Хуст змушений припинити участь в першоліговій першості. Тому завтра не зіграємо з харків'янами. Зараз ось займаємося оформленням нашим гравцям статусу вільних агентів.

Звичайно, прикро, адже Хуст дуже пізно розпочав підготовку до нового сезону, але це не завадило виконати за короткий час великий обсяг роботи".

Важливо. Хуст став уже четвертою професійною командою від початку сезону, яка припинила існування. Раніше перед стартом нової кампанії з УПЛ знявся СК Дніпро-1, а з Першої ліги – Звягель та Дружба Мирівка.

Зазначимо, що на старті сезону Хуст в групі "А" зазнав трьох поразок поспіль і замикав турнірну таблицю.