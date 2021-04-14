Футболістом збірної України зацікавилися клуби з Туреччини та Бельгії

23-річним нападником Дніпра-1 Артемом Довбиком зацікавились іноземні клуби з Туреччини та Бельгії. В українських грандів з'явились серйозні конкуренти.
Претенденти на Довбика
Артем Довбик привернув увагу не лише Шахтаря та Динамо, а й клубів із-за кордону. Дніпровський клуб не поспішає розлучатись з лідером атаки.
До теми Шахтар та Динамо полюють за нападником збірної України
Дебют в українській збірній викликав попит на 23-річного нападника Дніпра-1. Зараз за ним уважно стежать кілька клубів з Туреччини та Бельгії. Серед них є турецький гранд Бешикташ.
- Бешикташ у цьому сезоні лідирує у чемпіонаті Туреччини, у його активі 70 очок. Клуб випереджає найближчого суперника Фенербахче на 4 пункти.
Довбик лише 1 серпня 2020 року повернувся в УПЛ після 2-річної кар'єри у Данії. Останнім іноземним клубом українця був Мідтьюлланд. Саме ця данська команда отримає відсоток від наступного трансферу нападника.Transfermarket оцінює вартість Довбика у 400 тисяч євро.
- Футболіст вже зіграв у футболці команди Ігоря Йовічевіча 23 матчі, у яких відзначився 9 голами та віддав одну результативну передачу.
- Його контракт із Дніпром-1 розрахований до кінця грудня 2023 року.
- Артем може покращити свою статистику вже 18 квітня проти Колоса.