Не одним чоловічим Арсеналом: "канонірки" забили шедевральний гол у Лізі чемпіонів – відео

Не тільки чоловіча команда лондонського Арсенала вміє дивувати. Жіночий колектив столичного клуба також потішив фанатів красивим забитим м'ячем.

Жіночі команди Арсенала та Баварії провели зустріч в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Саме прекрасний гол Фріди Маанум допоміг лондонського колективу пройти в наступний раунд, пише 24 Канал.

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Футбол у всій красі

"Канонірки" здолали "пивоварок" з рахунком 2:0 (2:1 за сумою двох зустрічей), що надало їм нагоду пройти у півфінал найпрестижнішого жіночого клубного турніру Європи. Та от саме гол норвезької футболістки зірвав овації вболівальників. Гравчині лондонського колектива провели красиву комбінацію, яка завершилась неймовірним взяттям воріт.

Шикарний асист п'ятою на себе записала Лі Вільямсон, проте її пас затьмарив удар Фріди Маанум, яка з-за меж карного майданчика поцілила у дальню "дев'ятку" воріт воротарки Баварії. Прекрасний м'яч змусив "канонірок" стрибати від щастя.

Красивий гол у виконанні Арсенала: