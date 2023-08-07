Не обійшлося без фейлу: футболістка Динамо забила штрафний із центру поля – курйозне відео

Гравчиня київського Динамо потішила вболівальників нестандартним взяттям воріт. Фарт у епізоді був на стороні "біло-синіх".

Анна Прокопенко змогла забити зі штрафного удару від центральної лінії. Воротарський фейл допоміг киянкам реалізувати момент, пише 24 Канал.

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Найвідповідальніша позиція

Курйозний епізод стався у поєдинку між жіночими командами столичного Динамо та рівненського Вереса в рамках 1-го туру чемпіонату України. Перемогу в матчі "біло-синім" приніс абсурдний гол, який на свій рахунок записала капітан команди Анна Прокопенко. Варто відзначити, що перед взяттям воріт рахунок на табло був нічийним, який тримався до кінця основного часу (1:1).

Футболістка Динамо підійшла виконувати штрафний удар з кута центру поля. Прокопенко вирішила навісити у карний майданчик рівненського колективу, куди пішли всього три гравчині столичного клубу. Момент не ніс за собою жодної небезпеки, оскільки жодна футболістка тієї, чи іншої команди не контактувала з м'ячем.

Цього, напевне, якраз і не очікувала голкіпер Вереса, перед якою м'яч сильно вдарився об землю, а згодом перескочивши її. Таким чином, киянки вийшли вперед, згодом забивши ще один гол, що принесло їм перемогу із рахунком 1:3, а воротарка рівненського клубу продемонструвала усю важливість її позиції та гірку ціну голкіперських помилок.

Відео абсурдного голу:

Жіноча команда Динамо зайняла 7-ме місце у розіграші чемпіонату України 2022/2023, а Вереса – 8-у сходинку. Чемпіоном ж стала полтавська Ворскла, срібні медалі виборов криворізький Кривбас, а "бронзу" забрав ковалівський Колос.