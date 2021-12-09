Футболістка Челсі бійцівським прийомом завалила на газон фаната, який вибіг на поле: відео

Матч між жіночими командами Челсі та Ювентуса був перерваний вболівальником, який вибіг на поле. За свою витівку він поплатився, коли Саманта Керр зупинила його бійцівським прийомом.

Фанат на газоні

Інцидент стався наприкінці матчу. Один з вболівальників вибіг на стадіон. Арбітерка ж одразу зупинила гру.

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Але охорони поруч не було, тож вболівальник почав просто бігати, намагаючись зробити селфі з футболістками.

Та коли він необачно наблизився до Саманти Керр, вони його зупинила, стрибнувши плечем в груди. Хлопець не очікував на це, і одразу впав на газон.

Лише після цього підбігли стюарди, але вболівальник встиг підвестися та втекти від них.

За свій вчинок Керр отримала жовту картку від арбітерки.