Футболісти збірної України привітали усіх вболівальників з Новим роком: відео
Джерело:УАФ
Збірна України з футболу опублікувала новорічне привітання від гравців команди.
У записі відео привітання взяли участь воротарі Андрій Пятов та Георгій Бущан, півзахисники Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський та Олександр Зінченко, а також нападники Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
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"Ми вітаємо усіх уболівальників – тих, хто приходить на стадіон, переглядає матчі по телевізору, хто слідкує за подіями через ЗМІ, і хто дивиться це відео. Всі ми і є футбол. Зі святом усіх нас! З новим ювілейним роком!", – привітав усіх Ярмоленко.
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Привітав усіх з прийдешніми святами й головний тренер збірної України Олександр Петраков.
"Не лише вболівальникам, а й усім співвітчизникам хочу побажати здоров'я, удачі й терпіння. Разом ми – сила! Можу пообіцяти, що збірна України зробить усе можливе, щоб пробитися до фінальної частини чемпіонату світу", – відзначив тренер.Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.