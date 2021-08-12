Ви змусили нас сміятися, стрибати і плакати, – гравці збірної України попрощалися з Шевченком

Декілька футболістів збірної України попрощалися з Андрієм Шевченком та його тренерським штабом, який покинув національну команду. Георгій Бущан, Едуард Соболь, Олександр Зубков та Євген Макаренко подякували Шевченку.

Бущан: Шалено радий був бути поряд з вами

Воротар збірної України та Динамо Георгій Бущан подякував Шевченку за довіру. Саме під керівництвом Шевченка воротар дебютував за Україну.

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"Хотів би вам сказати величезне дякую за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був бути поряд з вами, тому що ви – мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами.

Хочу вам побажати міцного здоров'я, терпіння й удачі у футбольній кар'єрі як тренера. Ви великий чемпіон, хочу, щоб ви ним були і як тренер. Ви стримали своє слово: змусили всю країну і нас сміятися, стрибати і плакати. Удачі вам, обіймаю дуже міцно і сподіваюся – до швидкої зустрічі", – сказав Бущан.

Соболь: Удачі в подальшій тренерській кар'єрі

Захисник бельгійського Брюгге Едуард Соболь також подякував Шевченку на наданий шанс грати за збірну України.

Хочу подякувати вам за спільні 5 років роботи. Також хочу сказати спасибі за наданий шанс потрапити в національну команду. Протягом 5 років одягати футболку збірної – велика честь і гордість для мене. Хочу побажати вам удачі в подальшій тренерській кар'єрі і досягнення найкращих результатів,

– зазначив Соболь.

Макаренко: Дякую за виконану роботу

Футболіст угорського Фехервару Євген Макаренко відзначив роботу Шевченка та його штабу.

"Хочу сказати величезне дякую Шевченку і всьому тренерському штабу за виконану роботу. За отриманий досвід, що став частиною прекрасного колективу і за нереальні емоції", – сказав Макаренко.

Зубков: Це було честю та радістю

Гравець угорського Ференцвароша заявив, що за участі Шевченка здійснилася його мрія.

Хочу висловити вам велику подяку за ту довіру, яка була надана з вашого боку. Це було честю та радістю тренуватися та грати під вашим керівництвом та всього тренерського штабу. І звісно за мрію, яка збулася за вашої участі – одягнути футболу збірної України. Хочу побажати вам успіхів у подальшій тренерській кар'єрі. Всього найкращого,

– резюмував Олександр.

Як футболісти збірної України попрощалися із Шевченком – відео