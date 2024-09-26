Міністерство оборони Росії вручило подяки футболістам збірної ворожої країни. Олександра Соболєва та Георгія Джикію відзначили за допомогу російській окупаційній армії.

Окрім Соболєва та Джикії, від міністерства оборони ворожої країни отримали також інші російські футболісти – Ігор Акінфєєв та Станіславу Магкеєв. Спортсменів офіційно визнали співучасниками вбивств українців, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Зашквар від російських футболістів

Повідомляють про те, що футболісти відправляли гуманітарну допомогу різним підрозділам добровольчого корпусу МО РФ. Окрім цього вони надсилали різне майно для виконання бойових завдань.

Зазначимо, що Соболєв та Джикія чинні гравці збірної ворожої країни. Акінфєєв відіграв у складі національної команди – 110 матчів та став другим за кількістю проведених ігор.

Нагадаємо також, що збірну Росії та всі футбольні клуби ворожої країни було відсторонено від участі у європейських та міжнародних змагань. Причиною цього стало повномасштабне вторгнення російської окупаційної армії в Україну.