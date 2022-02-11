Футболісти Вест Хема висловили незадоволення через Зуму: причина не в скандалі з котом, а грошах

Скандал навколо вчинку гравця Вест Хема Курта Зуми, який копнув кішку, продовжує тривати. Цього разу своє незадоволення висловили футболісти "молотобійців".

Після того, як в мережі опублікували відео, на якому Курт Зума копає кішку, Вест Хем оштрафував футболіста на 250 тисяч фунтів стерлінгів. Це розмір його двотижневої зарплати. Ці гроші мають піти на благодійність – організації, яка займається захистом прав тварин.

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Однак коли стало відомо про суму штрафу, своє невдоволення висловили вже деякі гравців Вест Хема. І причина не в тому, що їх партнера по команді оштрафували. Їм не надто сподобалося, що француз отримує 125 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, таким чином є найбільш високооплачуваним футболістом в команді.

За даними журналістів, деякі з гравців планують звернутися до керівництва щодо перегляду їх контрактів з метою збільшення зарплати.

Навряд чи в цьому переліку футболістів буде українець Андрій Ярмоленко. Він теж перебуває серед найбільш високооплачуваних гравців англійського клубу. Його зарплата становить близько 100 тисяч фунтів на тиждень. Правда його контракт з командою закінчується влітку 2022 року.