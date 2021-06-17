Лукаку не стримав сліз: гравці підтримали Еріксена у матчі Євро-2020 – фото, відео

У матчі другого туру Євро-2020 між Данією та Бельгією футболісти обох збірних і вболівальники висловили підтримку Крістіану Еріксену. В першому поєдинку данців на турнірі у хавбека зупинилося серце просто на полі.

На 10 хвилині зустрічі 17 червня рефері призупинив гру та пролунали аплодисменти. І на трибунах фанати вивісили величезний банер: "Вся Данія з тобою, Крістіане".

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Гра припинилася для хвилини оплесків на підтримку Крістіана Еріксена, який відновлюється в лікарні після надзвичайної ситуації під час першої гри Данії проти Фінляндії,

– прокоментували прояв людяності в УЄФА.

Під час відеотрансляції оператори спіймали обличчя бельгійського форварда Ромелу Лукаку – він ледве стримував сльози.

Окрім цього, перед поєдинком під час виконання гімнів національних збірних на полі розтягнули велику футболку з 10 номером. На ній також було прізвище Крістіана Еріксена.

Лукаку присвятив гол Еріксену

У матчі Бельгії проти Росії 12 червня нападник відзначився забитим голом і присвятив його Крістіану Еріксену, з яким захищає кольори міланського Інтера.

Кріс, Кріс, я люблю тебе,

– сказав він у камеру.