Гравці клубу УПЛ отримали 25 повісток від ТЦК, – ЗМІ

Клуби української Прем'єр-ліги пішли на зимову перерву в чемпіонаті. Проте не всі футболісти поїхали у відпустки.

На цьому тижні футболісти київської Оболоні отримали повістки від Територіального центру комплектування (ТЦК). Про це повідомив журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Гравцям Оболоні не до курортів

За інформацією джерела, в офіс Оболоні прийшла групова повістка на 25 осіб.

"Зараз головний курорт для українських футболістів – це Буковель. Якщо ви поїдете в Буковель, то буде важко пройти від ялинки до ялинки, щоб не зустріти футболіста. Деякі навіть на лижах катаються.

Насправді це дуже контрастує з тим, що сталося на цьому тижні з гравцями Оболоні. За нашою інформацією, в Оболонь надійшла групова повістка на 25, здається, осіб", – повідомив Співаковський.

Зазначимо, що офіційної реакції "пивоварів" наразі не було. Не коментували подію також в УАФ та УПЛ.

Нагадаємо, що Оболонь завершила осінню частину чемпіонату на 13-му місці турнірної таблиці УПЛ. Від рятівного 12-го місця команду віддаляє лише один бал.