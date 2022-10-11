Як футболісти МЮ зустрілись з особливими фанатами команди: щасливі фото

Футболісти Манчестер Юнайтед не лише встигають проявляти себе на футбольному полі, а й у щільному графіку матчі знайшли час на зустріч із дітьми. Гравці відвідали День Мрії Фонду англійського клубу.

Діти вперше з 2019-го року приїхали у центр Манчестер Юнайтед. Діти, які страждають від серйозних та невиліковних захворювань, зустрілись зі своїми кумирами. Такі зустрічі лише додають сил та мотивації продовжувати боротись із хворобою.

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Приємний сюрприз від гравців

Серед гравців МЮ можна було побачити чимало зірок – Роналду, Каземіро, Варана, Давида де Хеа та інших. Футболісти теж отримали чимало позитивних емоцій та гарного настрою.



Роналду з фанатом МЮ / Фото англійського клубу

Гравці не лише роздавали автографи та робили спільні фото, а й показували різноманітні вправи та навіть виконали пісень. Гравці "червоних дияволів" приїхали не з порожніми руками. Діти отримали з рук футболістів пам'ятні подарунки.



Фернандеш із уболівальником МЮ / Фото з клубного твітера

Капітан клубу з Манчестер Гаррі Магуайр щиро зізнався, що сумував за такими зустрічами з уболівальниками. Один із фанатів назвав таку зустріч із футбольними кумирами одним із найбільших хвилювань у його житті.



Варан із уболівальниками МЮ / Фото з клубного твітера

Усі ці діти з дитинства є палкими фанатами МЮ, тому зустріч із лідерами команди принесла цілу гору посмішок та втілених у реальність мрій. Один із них отримав від рук Антоні справжній подарунок. Новачок МЮ спрезентував уболівальнику іменну футболку, у якій в попередньому матчі забив у ворота Евертона.

МЮ після 8-ми зіграних матчів в АПЛ йде 5-м, маючи у своєму активі 15 очок. Щодо виступу у єврокубках, то у Лізі Європи "червоні дияволи" посідають 2-гу сходинку у групі "Е". За три тури МЮ набрав 6 пунктів.