Два футболісти Динамо офіційно перейшли у Зорю

Луганська Зоря підсилилася перед стартом сезону-2021/2022. Лави луганського клубу поповнити два футболісти київського Динамо.

Новачки Зорі

Зоря оголосила про підписання контрактів із Сергієм Булецою та Ахмедом Алібековим. Обидва футболісти виступатимуть за Зорю на правах оренди.

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Зоря інформує, що Булеца підписав контракт на 2 роки.

Попереднім клубом Сергія був СК Дніпро-1, за який в минулому сезоні він провів 19 матчів. В активі Булеци 3 забиті м'ячі.

Алібеков також уклав контракт із Зорею терміном на 2 роки.

Ахмед дебютував у Прем'єр-лізі у 2018 році, однак не зміг закріпитися у Динамо. Футболіст грав в оренді у Словані та Уфі.

Зауважимо, що Зоря вже втратила двох важливих гравців. Команду покинув голкіпер Нікола Васіль та захисник Жоель Абу Ханна.

У новому сезоні Зоря зіграє у кваліфікації Ліги Європи. У попередньому сезоні команда Віктора Скрипника вдруге поспіль здобула бронзові нагороди УПЛ.