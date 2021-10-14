Футболіста збірної Франції, який виграв Лігу націй, засудили до в'язниці за зустрічі з дружиною

Французький захисник Баварії Люка Ернандес був засуджений до шести місяців тюремного ув'язнення. Гравець порушив судову заборону наближатися до своєї дружини Амелії де ла Оса Льоренте.

Суд Мадрида зобов'язав Ернандеса з'явитися в Іспанію для тюремного ув'язнення. 19 жовтня він повинен з'явитися до суду, щоб вибрати виправну установу, де буде відбувати покарання.

Дивіться також Відео інциденту, який не потрапив в телеефір матчу Україна – Боснія і Герцеговина

Зустрівсяз власною дружиною і за ґрати

Ернандеса в лютому 2017 року, коли той виступав за Атлетіко, заарештовали за підозрою в нападі на свою дівчину Амелію де ла Оса Льоренте. І Люка, і Амелія були засуджені до громадських робіт і оштрафовані.

Їм також заборонили зустрічатися або спілкуватися протягом шести місяців. Однак Ернандес і Де ла Оса в червні 2017-го разом вирушили на Багами (до того моменту Амелія вийшла заміж за футболіста), після чого вони були затримані в Мадриді.

Ернандес був звинувачений у порушенні судової заборони. Згодом прокурор зажадав засудити футболіста до одного року тюремного ув'язнення.

Апеляція його адвокатів на рішення була відхилена, оскільки він ухилився від виконання громадських робіт.

Пред'явлена Ернандесу вимога викликана не первісними обвинуваченнями в нападі на дівчину, а непокорою судовим рішенням. Адвокати Люки оскаржили постанову суду. Якщо апеляція буде задоволена, то гравець зможе уникнути покарання.